İtalya Süper Kupası'nda ilk finalist belli oldu

İtalya Süper Kupası yarı finalinde Inter, Atalanta'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona ererken Denzel Dumfries'in 49 ve 61. dakikalardaki golleriyle Inter, maçı 2-0 kazandı ve finale çıktı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Galatasaray'ın Atalanta'ya kiraladığı futbolcusu Nicolo Zaniolo takımlarında ilk 11’de sahaya çıktı.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Juventus ile Milan yarın Riyad'da karşı karşıya gelecek.

İtalya Süper Kupa Finali ise 6 Ocak Pazartesi günü oynanacak.