İtalya: Suriye'deki sürecin aktif parçası olmak istiyoruz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalyan bir heyetin Suriye'deki yeni yönetimle görüştüğünü belirterek, ülkedeki "yeniden birleşme, barış ve istikrar sürecinin aktif bir parçası olmak" istediklerini bildirdi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Tajani, Kosova'ya ziyareti sırasında 61 yıllık Baas Partisi'nin devrilmesiyle Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

İtalya'dan bir heyetin Suriye'deki yeni yönetimle Şam'da görüştüğünü aktaran Tajani, "Suriye'deki yeniden birleşme, barış ve istikrar sürecinin aktif bir parçası olmak istiyoruz" diye konuştu.

Tajani, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin çalışmalar için bu süreçleri takip etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 18 Aralık'ta, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının yakınlaşma sağlamak için kullanılabilecek bir başka araç olabileceğini ancak şu an durumun çok da net olmadığını belirtmişti.