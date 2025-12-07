İtalya, Ukrayna'ya acil yardım gönderecek

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye, Kiev'e enerji altyapısı ve sivil halkı desteklemek amacıyla acil yardım malzemeleri göndereceklerini belirtti.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Meloni ve Zelenski, Ukrayna devlet başkanının barış süreci kapsamında ilerleyen günlerde Londra, Brüksel ve Roma'ya gerçekleştireceği bir dizi çalışma ziyareti öncesi telefon görüşmesi yaptı.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA ULAŞTIRILACAK”

Açıklamada, Başbakan Meloni’nin, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil hedeflere yönelik bir dizi saldırısının ardından ülkesinin, Ukrayna ile dayanışmasını dile getirdiği belirtilerek, "Başbakan Meloni, Başkan Zelenski'ye, enerji altyapısı ve sivil halkı desteklemek amacıyla acil yardım malzemeleri gönderileceğini açıkladı. İtalyan şirketleri tarafından sağlanan jeneratörler önümüzdeki haftalarda Ukrayna’ya ulaştırılacak" ifadeleri kullanıldı.

Başbakanlık açıklamasında, Meloni'nin ayrıca, devam eden müzakere sürecine adil ve kalıcı bir barış için destek vereceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte, Ukrayna’nın müzakere masasına iyi niyetle oturma konusundaki ısrarlı isteği temel önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Rusya tarafından da benzer bir açılımın gösterilmesi yönündeki temenni bir kez daha dile getirildi."