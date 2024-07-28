İtalya ve Çin, işbirliğini canlandırmak için 3 yıllık eylem planı imzaladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Çin ile işbirliğini "yeniden başlatmak" ve ilerletmek konusunda yeni yollar denemek amacıyla 3 yıllık eylem planı imzaladıklarını duyurdu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 2022'de hükümetin başına geçmesinden bu yana Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Pekin'de bulunan Meloni, Çin Başbakanı Li Çiang ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki küresel stratejik ortaklığının 20'nci yıl dönümünde gerçekleşen ziyaret kapsamında Çin'de bulunmaktan dolayı memnuniyetinin dile getiren Meloni, Çin ile işbirliğini "yeniden başlatmak" üzere 3 yıllık eylem planına imza attıklarını belirtti.

Başbakan Meloni, 5 gün sürecek ziyaretini, "ikili işbirliğini canlandırma isteklerinin göstergesi" olarak niteledi.