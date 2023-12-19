İtalya ve İngiltere dışişleri bakanları Roma'da Ortadoğu ve Ukrayna'yı görüştü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail’in hem rehineler hem insani yardım için yeni bir insani araya hazır olduklarını açıklamasını olumlu karşıladıklarını söyledi.

16. İtalyan Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere Roma'ya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nda ev sahibi Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ile görüştü.

İki bakan, Ukrayna, Ortadoğu ve düzensiz göç gibi konuları ele aldıktan sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi bakan Tajani, Cameron ile olumlu bir görüşme yaptıklarını dile getirerek, "Ukrayna'nın bağımsızlığını savunmak ve uluslararası hukuku uygulamak için Ukrayna’ya verilecek destek konusunda ülkelerimiz arasında ortak bir vizyon var. Ortadoğu’daki duruma ilişkin de ortak bir vizyona sahibiz." dedi.

Tajani, Cameron ile görüşmeleri sırasında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un açıklamasını haber aldıklarını belirterek, "İsrail'in hem rehineler hem de insani yardım konusunda çözümü kolaylaştırmak için askeri faaliyetlerini kesmeye uygun olduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Herzog'un sözlerini olumlu karşıladık. Bu, hepimizin umduğu gibi İsrail'den gelen çok olumlu bir mesajdır." diye konuştu.

Tajani, Kızıldeniz'deki gelişmelere ilişkin, "İtalya ile İngiltere arasında Kızıldeniz'de olup bitenlerle ilgili ortak bir endişe var." şeklinde konuştu.

- Cameron'un açıklamaları

Konuk Bakan Cameron da Kızıldeniz'de seyrüseferin devam etmesini, petrol ve mal sevkiyatı gerçekleştiren geçişlerinin sürmesini sağlamak gerektiğini söyleyerek, "Hem biz hem de İtalya, koalisyonun ortağı olacağız. ABD'nin desteklediği Kızıldeniz'in güvenliğini sağlayacak koalisyon, Yemen'e, Husilere önemli bir mesajdır. Saldırılara müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Cameron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla alakalı, "İsrail'den sivil kayıpları en aza indirmesini ve insancıl hukuka her zaman saygı göstermesini, Hamas'a karşı yürüttüğü kampanyayı hedefli ve cerrahi saldırılarla ilerletmesi gerektiğini kabul etmesini istiyoruz." dedi.

İsrail-Filistin çatışması için sürdürülebilir ateşkesten bahseden Cameron, bununla neyi kastettiği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Herkes bu çatışmaların hemen bitmesini ister ama bu sürdürülebilir değil. Gazze'nin bir bölümü dahi Hamas kontrolündeyken nihai olarak durmak, sürdürülebilir değil. Hem ateşkes istiyorum hem iki devletli çözüm istiyorum demek, bu iki şey bir arada olamaz. İsraillilerin, Hamas’ın Filistin’in bir kısmını kontrol ettiği iki devletli bir çözümden yana olmalarını bekleyemeyiz."

Ukrayna konusunda da rotalarını korumaları gerektiğini belirten Cameron, “İtalya’nın diplomatik, ekonomik ve özellikle askeri destek konusunda attığı adımların İngiltere olarak yaptıklarımızı büyük ölçüde yansıtıyor. Başkan (Vladimir) Putin’in Ukrayna’yı gerektiği sürece destekleyeceğimizi bilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Cameron, İngiliz-İtalyan ortaklığının özel bir güce sahip olduğuna inandığını vurgulayarak, Tajani ile görüşmelerinde düzensiz göçle ilgili karşı karşıya kaldıkları zorlukları da ele aldıklarını kaydetti.