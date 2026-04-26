İtalya’da büyük hakem krizi

İtalya’da hakemlik sistemi, hakkında başlatılan soruşturmayla gündeme gelen Gianluca Rocchi üzerinden yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Rocchi hakkında “spor dolandırıcılığına iştirak” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, eski yardımcı hakem Domenico Rocca’nın İtalyan Hakemler Birliği’ne gönderdiği şikayet mektubunun ardından açıldığı belirtildi.

ÜÇ AYRI MAÇ DOSYADA

İddialara göre Rocchi, üç farklı olay üzerinden suçlamalarla karşı karşıya. Bu suçlamalardan ikisinin hakem atamalarına müdahale, birinin ise VAR protokolünün ihlaliyle ilgili olduğu ifade edildi.

Dosyada yer alan karşılaşmaların, Inter’in İtalya Kupası’nda oynadığı iki mücadele ile Udinese-Parma maçı olduğu aktarıldı.

Rocchi’nin, Bologna-Inter karşılaşmasına Andrea Colombo’nun atanmasını sağladığı, Milan-Inter yarı finalinde ise Daniele Doveri’nin görevlendirilmesinde rol oynadığı öne sürüldü.

Ayrıca Udinese-Parma maçında VAR sürecine müdahale edilerek hakemin Udinese lehine penaltı vermeye yönlendirildiği iddialar arasında yer aldı.

GÖREVİNDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Soruşturmanın ardından İtalyan haber ajansı ANSA’ya konuşan Rocchi, görevinden ayrıldığını duyurdu. Deneyimli isim açıklamasında, sürecin sağlıklı ilerlemesi adına bu kararı aldığını belirtti.

Rocchi, yaşanan gelişmeleri “zor bir karar” olarak nitelendirirken, yargı sürecinin sonunda aklanacağına inandığını ifade etti.