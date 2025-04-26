İtalya’da CHP, TİP ve SOL Parti'den Türkiye’deki tutuklamalara karşı ortak ses: “Zorbalar kaybeder, halk kazanır”

İtalya’nın Milano kentinde ülkenin "25 Nisan Faşizmden Kurtuluş Günü'nde", CHP, TİP, SOL Parti İtalya Birlikleri, İtalya Öğrenci Kollektifleri ve İtalya Türk LGBTİ Birliği öncülüğünde, "Türkiye’deki baskı ortamı, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, muhalefetin hedef gösterilmesi"ne tepki için “Büyük Türk Yürüyüşü” düzenlendi.

Mussolini yönetiminden kurtuluşunun yıl dönümü olan “Faşizmden Kurtuluş Günü” olarak kutlanan 25 Nisan’da, ülke genelinde yürüyüşler ve gösteriler yapıldı.

Milano'da da CHP, TİP, SOL Parti İtalya Birlikleri, İtalya Öğrenci Kollektifleri ve İtalya Türk LGBTİ Birliği öncülüğünde “Büyük Türk Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

“Türkiye’de her geçen gün derinleşen baskı rejimine, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve muhalefetin kriminalize edilmesine karşı birlikte ses çıkarıyoruz. Etnik, inançsal, toplumsal ve cinsel kimlikleri nedeniyle susturulmak istenen herkesin sesi olmak için alanlardayız” açıklamasıyla yapılan çağrının ardından, yürüyüş İtalya saatiyle 14.00’te Porta Venezia Meydanı’ndan başlayarak Piazza Duomo’da sona erdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte “Zorbalar kaybeder, halk kazanır” yazılı dövizler ile Türkçe ve İtalyanca pankartlar taşındı. “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” ve “Ekrem Başkan, onurumuzdur” sloganları atıldı.

TİP Parti Meclis Üyesi ve Yurtdışı Örgütleri Sorumlusu Hazal Destina Alarcin, İtalya’nın farklı şehirlerinde düzenlenen eylemlerde, “muhalefette yer alan sol partilerin bayrakları ve sembollerine yasak getirilmek istendiğini, buna karşı çıkmak isteyenleri, linç ve alaya alma gibi yöntemlerle bastırmaya veya kışkırtmaya çalışıldığını” belirterek, CHP, TİP, SOL Parti gibi muhalefet partileri ile çeşitli sol örgütlerinin birlik ve beraberlik için toplandığını kaydetti.

Alarcin, “Bizler, siyasi parti temsilcileriyle birlikte, hem saray rejiminin muhalefet partilerine siyaset yasağı koyup kendi muhalefetini seçmesine benzer şekilde siyasi partilerin alanlardan uzaklaştırılmasını kabul etmediğimiz için hem de eylem sonlarında kitleyi kışkırtıp söven saiklerle gerçekleştirilen saldırıların önüne geçmek için eylemlerimizi, Milano’daki CHP, TİP ve Sol Parti birlikleri olarak birlikte organize etmeye karar verdik” dedi.

"HALKIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR"

Bunun üzerine sosyal medya üzerinden tehdit edildiklerini belirten Alarcin, “Yurt dışındaki diğer ülkelerde ve Türkiye’de olduğu gibi farklı görüşlerdeki muhalefet partilerinin, eylemlerde ve mitinglerde bir arada dayanışma içerisinde bulunmasının, iktidarın siyasi ve hukuki saldırıları karşısında halkın örgütlü gücünü gösterecek önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de 25 Nisan’da Milano’da, İtalya’nın faşist Mussolini rejiminden kurtuluşunun yıl dönümü gibi anlamlı bir günde biz de saray rejimine karşı hep beraber yürüme kararı aldık ve çağrımızı yayınladık” ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINDAKİ YURTTAŞLARIMIZ SEFERBER OLDU"

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınıp sonrasında tutuklanmasıyla birlikte Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında pek çok yerde eylem ve protesto gösterilerinin düzenlenmesine ilişkin Alarcin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt dışında yaşayan birçok yurttaşımız Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı 19 Mart gününden itibaren bu hukuksuzluğa tepki koymak için tabiri caizse seferber oldu. Tıpkı 12 yıl önce Gezi’de gördüğümüz gibi bir dayanışma ruhuyla karşılaştık sokağa çıktığımız her yerde. Pek çok yerde yurttaşlarımız eylem çağrısı bekledikleri için yurt dışı örgütlerimizi mesaj yağmuruna tuttu. İtalya gibi Avrupa’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısının diğer ülkelere kıyasla az olduğu ülkelerde bile dayanışma platformlarımıza ve partilere, eylemlere katılabilmek için çok fazla soru ve talep geldi. Türkiye İşçi Partisi olarak, yurt dışında 50’den fazla noktada binlerce yurttaşımızla protesto eylemleri düzenledik. Bu süreçte yüzlerce yeni üye ve mücadele arkadaşı kazandık. Her ne kadar antidemokratik uygulamaların ülkemizde bu kadar yaygınlaştığına tanık olmak bizi öfkelendirse de ülkemizde direnen halkımız için ülkelerinden binlerce kilometre uzakta yaşayan yurttaşlarımızın, bu saldırılara karşı tek ses olduğunu görmek umudumuzu arttırıyor. Şimdi önümüzde 1 Mayıs var. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yurt dışındaki TİP örgütlerimizle pek çok noktaya çağrı yapacağız. Özellikle son dönemde, halk üzerindeki siyasi baskılara karşı ortak bir şiarla bu sene daha büyük bir kalabalıkla yürümeyi hedefliyoruz."

FARKLI ŞEHİRLERDEN MİLANO’YA GELDİLER

Bugünkü Büyük Türk Yürüyüşü’ne ilişkin Alacin, şunları söyledi:

"Daha önce de belirttiğim gibi, 25 Nisan 1945 İtalya tarihi için bir dönüm noktası. Faşist Mussolini rejiminin devrildiği gün olarak her sene en ufak şehirlerin bile kent meydanlarında ‘Kurtuluş Günü’ olarak coşkuyla kutlanıyor. Biz de Türkiye’deki hukuksuz tutuklamaları, üniversitelerdeki ve liselerdeki baskıları ve tüm antidemokratik uygulamaları göz önünde bulundurarak, böyle bir günde sokağa çıkmanın anlamlı olacağını düşündük ve ‘Zorbalar kaybeder, halk kazanır’ şiarıyla CHP, TİP ve Sol Parti yurt dışı birlikleri imzamızla çağrımızı yayınladık. Amacımız, İtalya’daki sol, sosyalist ve demokratik kurumlarla birlikte yürüyüp sesimize ve taleplerimize uluslararası kamuoyunda görünürlük kazandırmak. Bir süredir bu çağrının detaylarını konuşuyoruz. İtalya’daki farklı şehirlerden yurttaşlarımız bile bugün bizimle yürümek için Milano’ya geldi. Sosyal medya hesaplarımızdan da fazlasıyla olumlu dönüş ve etkileşim almıştık. Dolayısıyla bugünkü kortejimizin kalabalık ve coşkulu geçmesini öngörüyorduk."