İtalya’da spor dünyasını sarsan “maç sonrası hizmet” soruşturması

İtalya’da spor dünyasını sarsabilecek geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. Il Giorno ve La Gazzetta dello Sport’ta yer alan haberlere göre, “maç sonrası hizmet” adı altında organize edilen bir ağ mercek altına alındı.

Soruşturmanın yaklaşık 70 kişiyi kapsadığı belirtilirken bu kişiler arasında AC Milan ve Inter Milan futbolcularının yanı sıra, Milano’da maç için bulunan Serie A oyuncuları ve farklı branşlardan sporcuların yer aldığı öne sürüldü.

Dosyada ayrıca bir Formula 1 pilotunun da isminin geçtiği iddia edildi.

MÜŞTERİ AĞI TESPİT EDİLDİ

İddialara göre, bir şirket sporculara “maç sonrası hizmet” adı altında paketler sunuyordu. Bu paketlerin gece kulübü organizasyonları, lüks otel konaklamaları ve eskort hizmetlerini kapsadığı, kişi başı maliyetin ise birkaç bin avroya kadar çıktığı ifade edildi.

Soruşturma dosyasına giren telefon dinlemelerinde, organizasyonun müşteri ağına dair dikkat çekici detaylar da yer aldı.

İtalyan basınına yansıyan bir konuşmada, bir kişinin “Formula 1 pilotu arkadaşının Milano’ya geldiği ve bir kız talep ettiği” yönünde ifadeler kullandığı aktarıldı.

1 MİLYON EUROYU AŞAN HACİM

Öte yandan bazı sporculara azot protoksit (gülme gazı) temin edildiği iddiası da soruşturma kapsamında inceleniyor. Dosyanın toplam hacminin ise 1 milyon euroyu aşan bir organizasyona işaret ettiği belirtiliyor.

İtalyan yetkililerden soruşturmanın seyriyle ilgili resmi ve detaylı bir açıklama henüz yapılmazken, olayın kapsamının genişleyebileceği ve yeni isimlerin dosyaya girebileceği değerlendiriliyor.