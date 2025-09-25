İtalya’da turist köpeklere günlük vergi uygulanacak

İtalya’nın kuzeyindeki Bolzano kenti, 2026’dan itibaren turistlerin yanlarında getirdiği köpekler için günlük 1,5 Euro vergi uygulayacak.

Alınan kararla, ‘aşırı turizm’in yarattığı baskıyı azaltmanın ve sokak temizliği ile yeni köpek parklarının finansmanının amaçlandığı belirtildi.

Düzenlemeye göre, şehirde yaşayan köpek sahipleri her yıl 100 Euro vergi ödeyecek, turistlerden ise günlük yaklaşık 2 dolar alınacak.