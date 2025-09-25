Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İtalya’da turist köpeklere günlük vergi uygulanacak

İtalya'nın Bolzano kentinde 2026’dan itibaren turistlerin yanlarında getirdiği köpekler için günlük 1,5 Euro vergi uygulanacağı bildirildi.

Dünya
  • 25.09.2025 09:45
  • Giriş: 25.09.2025 09:45
  • Güncelleme: 25.09.2025 09:52
Kaynak: DHA
İtalya’da turist köpeklere günlük vergi uygulanacak
Fotoğraf: AA

İtalya’nın kuzeyindeki Bolzano kenti, 2026’dan itibaren turistlerin yanlarında getirdiği köpekler için günlük 1,5 Euro vergi uygulayacak.

Alınan kararla, ‘aşırı turizm’in yarattığı baskıyı azaltmanın ve sokak temizliği ile yeni köpek parklarının finansmanının amaçlandığı belirtildi.

Düzenlemeye göre, şehirde yaşayan köpek sahipleri her yıl 100 Euro vergi ödeyecek, turistlerden ise günlük yaklaşık 2 dolar alınacak.

BirGün'e Abone Ol