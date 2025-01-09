İtalyan basını: Fenerbahçe'nin hedefinde Jhon Lucumí var

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün yaptığı açıklamada, "3 tane olmazsa olmaz ihtiyacımız var. 2 stoper ve sol bek almalıyız" demişti.

Sarı-lacivertlilerin, Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen Avusturyalı stoper Kevin Danso'ya ilgisi sürerken, İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Europacalcio'dan Raffaele Campo'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin hedefinde, Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Jhon Lucumí var.

Haberde, Bologna yönetiminin Lucumí'yi en azından sezon sonuna kadar satmaya niyeti olmadığı kaydedildi.

26 yaşındaki Kolombiya stoper Lucumí'nin 18 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

Fenerbahçe'nin, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda stoperde oyun kurma becerisi yüksek oyuncu profiliyle ilgilendiği belirtiliyor.

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Lucumí'nin, oyun kurma becerisinin de yüksek olduğu yorumu yapılıyor.