İtalyan basını: Fenerbahçe, Sofyan Amrabat için ilk resmi teklifini yaptı

Fenerbahçe'de orta saha için transfer çalışmaları devam ediyor.

İtalyan basını, sarı-lacivertli ekibin Sofyan Amrabat için resmi teklif yaptığını aktardı.

Gazeteci Gianluca Di Marzio, Amrabat'ın Fiorentina'da kalacağının kesin olmadığı belirtti ve Fenerbahçe'nin ilk resmi teklifini yaptı.

Gazeteci Alfredo Pedullà ise Fenerbahçe'nin Amrabat için Fiorentina'ya yüklü miktarda bir satın alma opsiyonu olan bir kiralama teklifinde bulunduğunu yazdu. Opsiyonun zorunlu olmadığı kaydedildi.

Esclusiva: #Amrabat, il #Fenerbahce nella notte ha proposto prestito oneroso ma solo diritto e non obbligo — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 27, 2024

Faslı orta saha Amrabat, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giymişti. Amrabat, kiralık sözleşmesi sona erince Fiorentina'ya dönmüştü.