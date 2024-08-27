İtalyan basını: Fenerbahçe, Sofyan Amrabat için ilk resmi teklifini yaptı
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Faslı orta saha Sofyan Amrabat için Fiorentina'ya ilk resmi teklifini yaptı.
Fenerbahçe'de orta saha için transfer çalışmaları devam ediyor.
İtalyan basını, sarı-lacivertli ekibin Sofyan Amrabat için resmi teklif yaptığını aktardı.
Gazeteci Gianluca Di Marzio, Amrabat'ın Fiorentina'da kalacağının kesin olmadığı belirtti ve Fenerbahçe'nin ilk resmi teklifini yaptı.
#Calciomercato | @acffiorentina, il @Fenerbahce ha formulato una prima offerta per #Amrabat https://t.co/SYkTqZukT4— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 27, 2024
Gazeteci Alfredo Pedullà ise Fenerbahçe'nin Amrabat için Fiorentina'ya yüklü miktarda bir satın alma opsiyonu olan bir kiralama teklifinde bulunduğunu yazdu. Opsiyonun zorunlu olmadığı kaydedildi.
Esclusiva: #Amrabat, il #Fenerbahce nella notte ha proposto prestito oneroso ma solo diritto e non obbligo— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 27, 2024
Faslı orta saha Amrabat, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giymişti. Amrabat, kiralık sözleşmesi sona erince Fiorentina'ya dönmüştü.