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İtalyan basını: Fenerbahçe, Sofyan Amrabat için ilk resmi teklifini yaptı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Faslı orta saha Sofyan Amrabat için Fiorentina'ya ilk resmi teklifini yaptı.

Spor
  • 27.08.2024 12:10
  • Giriş: 27.08.2024 12:10
  • Güncelleme: 27.08.2024 12:18
Kaynak: Haber Merkezi
İtalyan basını: Fenerbahçe, Sofyan Amrabat için ilk resmi teklifini yaptı

Fenerbahçe'de orta saha için transfer çalışmaları devam ediyor.

İtalyan basını, sarı-lacivertli ekibin Sofyan Amrabat için resmi teklif yaptığını aktardı.

Gazeteci Gianluca Di Marzio, Amrabat'ın Fiorentina'da kalacağının kesin olmadığı belirtti ve Fenerbahçe'nin ilk resmi teklifini yaptı.

Gazeteci Alfredo Pedullà ise Fenerbahçe'nin Amrabat için Fiorentina'ya yüklü miktarda bir satın alma opsiyonu olan bir kiralama teklifinde bulunduğunu yazdu. Opsiyonun zorunlu olmadığı kaydedildi.

Faslı orta saha Amrabat, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giymişti. Amrabat, kiralık sözleşmesi sona erince Fiorentina'ya dönmüştü.

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