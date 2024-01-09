İtalyan basını yazdı: Dzeko, Bonucci'yi ikna etti

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'nun, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Bonucci’nin Fenerbahçe’ye transfer olmasında büyük rol oynadığını yazdı. Bonucci’nin bugün veya 10 Ocak’ta İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması beklendiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de savunma bölgesine takviye için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda gündeme gelen İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Calciomercato’nun haberine göre Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko'nun, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Bonucci’nin Fenerbahçe’ye transfer olmasında büyük rol oynadığı belirtildi.

Haberde futbolcunun Euro 2024'ü göz önünde bularak yeni bir macera aradığı kaydedildi.

Ayrıca Boncci, Dzeko ve menajerinin yaptığı görüşmeye ek olarak İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti ile görüştü ve Fenerbahçe’ye transfer durumunu anlattı. Spaletti’nin futbolcunun transferine yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Bonucci’nin bugün veya 10 Ocak’ta İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması beklendiği kaydedildi.

Futbolcunun Fenerbahçe’ye imza atmak için sözleşmesinin feshetmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Ayrıca futbolcunun Fenerbahçe’den altı ay için 2.8 milyon euro ücret alacağı bilgisi haberde yer aldı.