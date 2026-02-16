İtalyan basının iddiası: Luciano Spalletti, Beşiktaş'ı reddetti

Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Galatasaray-Juventus karşılaşması, yalnızca Türkiye’de değil İtalya’da da yakından takip ediliyor. Kritik mücadele öncesi İtalyan basınında yer alan bir iddia ise futbol gündemine farklı bir boyut kazandırdı.

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti hakkında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Haberde, deneyimli teknik adamın yaz aylarında serbest durumda olduğu dönemde Türkiye’den Beşiktaş’tan teklif aldığı öne sürüldü.

SOLSKJAER GİTMEDEN ÖNCE GÖRÜŞÜLDÜ

Gazeteye göre Beşiktaş yönetimi, Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasından hemen önce Spalletti ile temasa geçti. Ancak 66 yaşındaki İtalyan teknik adam, siyah-beyazlı kulüpten gelen bu teklifi kabul etmedi.

Spalletti, daha sonra Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından ekim ayında Juventus ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı.

JUVENTUS KARNESİ

Luciano Spalletti, Juventus’un başında bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. İtalyan teknik adam, takımını hem ligde hem Avrupa’da yarışın içinde tutmayı başardı.