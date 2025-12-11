İtalyan basınından Artem Dovbyk iddiası

Fenerbahçe'nin Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Artem Dovbyk ile ilgilendiği iddia edildi.

İtalya'da yayın yapan Calciomercato'nun haberine göre, forvet arayışnda olan Fenerbahçe, İtalya'dan birkaç oyuncu ile ilgileniyor.

Haberde, Fenerbahçe için en olası seçeneğin Roma forması giyen Artem Dovbyk olduğu belirtildi.

Ukraynalı forvet, ocak ayında Roma'dan ayrılabilecek oyuncular listesinde yer alıyor.

Haberde Roma'nın, uygun bir teklif gelmesi ve aynı pozisyonda bir yedek oyuncuyu transfer etmeyi başarması koşuluyla Dovbyk'i satmaya hazır olduğu belirtildi.

Calciomercato'nun haberinde ayrıca sarı lacivertlilerin, Inter'ın genç oyuncusu Pio Esposito ve Atalanta'nın forvet oyuncusu Gianluca Scamacca ile ilgilendiğini ancak iki oyuncunun transferinin zor olduğu ifade edildi.