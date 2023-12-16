İtalyan düşünür ve siyaset kuramcısı Antonio Negri hayatını kaybetti

İtalyan düşünür ve siyaset teorisyeni Antonio Negri, 90 yaşında hayatını kaybetti.

İtalyan düşünür ve tarihin en önemli siyaset kuramcılarından Antonio Negri, 90 yaşında Fransa'nın başkenti Paris'te hayatını kaybetti.

Antonio Negri'nin vefatı, Fransız felsefeci partneri Judith Revel ve kızı Anna tarafından açıklandı. Anna Negri, babası Antonio Negri'nin öldüğünü Instagram hesabından babasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

Negri'nin çok sayıda eserini Türkçe yayınlayan Otonom Yayıncılık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoldaşımız Antonio Negri'yi bugün kaybettik.

Arkasında bıraktığı kavga onurumuzdur. Bu onur ve kavga erdemle taşınacaktır" ifadelerini kullandı.

Yoldaşımız Antonio Negri'yi bugün kaybettik.

Arkasında bıraktığı kavga onurumuzdur. Bu onur ve kavga erdemle taşınacaktır ✌️

Rest in power maestro 🖤 pic.twitter.com/KRTlOlDBuT — Otonom Yayıncılık (@otonomyayin) December 16, 2023

ANTONİO NEGRİ KİMDİR?

Markizm, post-Marksizm ve küreselleşme üzerine çok sayıda eser üreten Negri, uzun yıllar Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde akademisyenlik yaptı. Yayıncılık faaliyetlrinde de bulunan Negri, İtalyan Sosyalist Partisi'nin yerel bir yayın organı olan Progresso Veneto dergisinin yöneticiliğini yaptı.

Daha sonra partisinin Hristiyan Demokrat Parti ile koalisyon yapmasına itiraz eden Negri, Kızıl Defterler (Qaderni Rossi) adlı dergide yazmaya başladı. Bu sırada farklı felsefe dergilerinde de (Aut-Aut, Critical del Dretto) yazıları yayımlandı.

İtalya Başbakanı Aldo Moro'nun öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Negri, dört buçuk yıl cezaevinde yattıktan sonra Radikal Parti'den milletvekili seçilerek serbest kaldı. Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra İtalya'yı terk eden ve 1997'ye kadar Fransa'da yaşayan Negri, İtalya'ya dönünce tekrar cezaevine girdi.

Ancak hapishanede de üretmeye devam eden Negri, 'Marx Ötesi Marx' ve Michael Hardt ile birlikte yazdıkları 'İmparatorluk' eserleriyle siyaset kuramına yön veren kitapları yayınlamayı başardı.

Özellikle 2000'de yayınlanan 'İmparatorluk' günümüzde de hâlâ tartışılmaktadır. Slovenyalı Marksist düşünür Slavoj Zizek, söz konusu kitap için "Komünist Manifesto'nun yeniden yazılması" demiştir.