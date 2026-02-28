İtalyan futbolunun çöküşü: Sorunlar çok büyük

İtalya, geçen yıl olduğu gibi bu sezon da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yalnızca tek takımla yer aldı. Bu sezon Atalanta, geçen sezon ise Inter son 16 turuna kalmayı başaran tek İtalyan temsilcisi oldu.

Ortaya çıkan tablo, İtalyan futbolunun İngiltere ve İspanya’nın gerisinde kaldığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport’un uluslararası futbol birimi müdürü Iacopo Iandiorio, yaptığı değerlendirmede sorunun sportif sonuçlardan çok daha derin olduğunu vurguladı.

“SADECE TAKTİK ÖĞRETİYORUZ”

İandiorio, İtalya’daki futbol akademilerinde teknik eğitimin geri plana itildiğini belirterek, “Genç oyuncular artık iki ayakla oynamayı, çalım atmayı, savunma pozisyonlarını veya bire bir geçmeyi öğrenmiyor. Sadece taktik disiplin öğretiliyor” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda yaygınlaşan “geriden oyun kurma” anlayışının bireysel yaratıcılığı sınırladığını savunan İandiorio, bu nedenle Roberto Baggio, Gianfranco Zola ve Francesco Totti gibi yaratıcı oyuncuların artık yetişmediğini dile getirdi.

SOKAK FUTBOLU KAYBOLDU

İtalyan gazeteci, genç oyuncuların artık sokakta futbol oynamadığını belirterek, Lamine Yamal örneğini verdi: “Yamal gibi oyuncular özgürce yetişiyor, ruleta gibi teknikleri sokakta öğreniyor. Biz bu fanteziyi kaybettik.”

AKADEMİLER YABANCI AĞIRLIKLI

İandiorio, Serie A kulüplerinin altyapılarında İtalyan oyuncu sayısının giderek azaldığını vurguladı: “Akademilere bakıyorsunuz, yabancılarla dolu. Az sayıda kaliteli İtalyan oyuncu yetişiyor. Bu durum milli takım için de ciddi bir problem. Özellikle Güney İtalya’dan eskisi kadar oyuncu çıkmıyor.”

YILDIZ SORUNU VE İSTİKRAR EKSİKLİĞİ

Son yıllarda üst düzey İtalyan yıldızların yetişmediğini ifade eden Iandiorio, Federico Chiesa ve Riccardo Calafiori’nin kulüplerinde düzenli forma şansı bulmakta zorlandığını söyledi. En istikrarlı İtalyan futbolcuların ise kaleci pozisyonunda oynayan Gianluigi Donnarumma ve Guglielmo Vicario olduğunu dile getirdi.

Sorunun milli takım seviyesine de yansıdığına dikkat çeken Iandiorio, İtalya’nın 2014’ten bu yana FIFA Dünya Kupası’na katılamadığını hatırlattı.

Eski teknik direktör Fabio Capello’nun “Rakiplerimiz kadar iyi çalışmıyoruz” sözlerine atıf yapan gazeteci, Serie A’daki oyuncuların fiziksel ve tempolu oyunda Avrupa rakiplerinin gerisinde kaldığını savundu.

SAVUNMA GELENEĞİ DE GERİDE KALDI

Bir dönem savunma oyuncularıyla dünya futboluna damga vuran İtalya’nın artık bu alanda da yıldız çıkaramadığını belirten Iandiorio, Paolo Maldini ve Fabio Cannavaro gibi isimlerin yerinin doldurulamadığını söyledi.

Capello, Avrupa’nın birçok liginde 20 yaş altı futbolculara daha fazla süre verildiğini hatırlatan Iandiorio, Arda Güler örneği üzerinden İtalya’daki yaklaşımı eleştirdi ve “22-23 yaş altı oyuncuların hazır olmadığı düşünülüyor ama 18 yaşında Lamine Yamal’ın kazandığı kupalara bakmak yeterli” dedi.

Gençlere güvenme konusunda Atalanta’yı olumlu bir örnek olarak gösteren Iandiorio, İtalyan kulüplerinin Avrupa kupaları yerine Serie A’ya öncelik vermesinin de büyük bir hata olduğunu savundu.