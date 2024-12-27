İtalyan gazeteci Cecilia Sala İran'da tutuklandı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın İran’ın başkenti Tahran’da tutuklandığını duyurdu.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran’ın başkenti Tahran’da görev yapan İtalyan gazeteci Cecilia Sala hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Sala'nın 19 Aralık’ta İran güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını duyurdu.

Bakanlık, gazetecinin durumunu yakından takip ettiklerini ve sürecin her aşamasında İranlı yetkililerle iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Sala’nın neden tutuklandığına dair İranlı yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.