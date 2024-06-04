İtalyan gazeteciden Icardi iddiası: "Ayrılığı oldukça muhtemel gözüküyor"

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Erden Timur’un yönetimdeki görevinden ayrılmasıyla birlikte Arjantinli Mauro Icardi’nin takımdan ayrılmasının oldukça muhtemel olduğunu söyledi.

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin takımdan ayrılmasının gündemde olduğu öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, sarı kırmızılı Erden Timur’un görevden ayrılacak olması sebebiyle Arjantinli golcünün de takımdan ayrılabileceğini yazdı.

Marzio, Erden Timur’un Icardi’yi Galatasaray’a gelmeye ikna eden isim olduğuna dikkat çekerek “Erden Timur, Galatasaray'da görevi bırakma niyetinde olduğu için; Mauro Icardi’nin ayrılığı oldukça muhtemel gözüküyor” ifadesini kullandı.

73 MAÇTA 75 GOLE KATKI YAPTI

Marzio, geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan'dan astronomik maaş teklifleri alan Mauro Icardi'nin, Erden Timur'a Galatasaray'ı iki yıl üst üste şampiyon yapma sözü verdiği için bu teklifleri reddettiğine dikkat çekti.

Galatasaray formasıyla son 2 sezonda çıktığı 73 maçta 55 gol atan 30 yaşındaki Mauro Icardi, 20 asist katkısında bulundu.