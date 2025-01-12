İtalyan hava yolu şirketi "ITA Airways" 10 yıl aranın ardından Libya seferlerine başladı

İtalyan hava yolu şirketi ITA Airways, 10 yılı aşkın aranın ardından Libya seferlerine başladı.

Libya hükümetine bağlı Hakomitna adlı platformdan yapılan açıklamada, ITA Airways'e ait uçağın başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı belirtildi.

ITA Airways'in seferinin, 10 yıl aradan sonra Trablus'a gerçekleşen ilk doğrudan uçuş olduğu kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi ise 2025'in ilk yarısında Fas ve Katar Havayolları ile Suudi Arabistan'ın Nas Havayolu şirketinin, Trablus seferlerine başlamasını umduğunu ifade etti.

Libya'daki güvenlik durumu nedeniyle 10 yılı aşkın süredir uluslararası hava yolu şirketleri Trablus seferlerini durdurmuştu. Son dönemde uçuşlara yeniden başlayan hava yolu şirketleri arasına ITA Airways da katılmış oldu.