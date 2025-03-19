İtalyan kasabasında evler 1 euroya satışa çıktı

İtalya’daki bir kasabada evler restore edilmesi şartıyla 1 euroya satışa çıktı.

İtalya’da bir kasabadaki tarihi evler, kahve parasına satışa çıktı. İtalya’nın Abruzzo bölgesindeki Penne kasabasında nüfus azalmasını durdurmak için terk edilmiş evler bir euroya satılıyor. Belediye’den yapılan açıklamaya göre projenin başlatıldığı 2022’den bu yana çoğunluğu İtalyanlara olmak üzere 6 ev satıldı, gelecek birkaç hafta içinde ise diğer evlerin satılması planlanıyor.

Penne Belediye Başkanı Gilberto Petrucci yaptığı açıklamada, "Kasabada yeni sahiplerini arayan 40’tan fazla boş ev var ve hepsi de tarihi merkezde yer alıyor. Toplam nüfusumuz yaklaşık bin 200 kişi olmasına rağmen, muhteşem tarihi bölgemizde sadece bin kişi yaşıyor. Burası hayalet bir kasabaya dönüşme riskiyle karşı karşıya" dedi.

Evlerin çoğunun özellikle II. Dünya Savaşı’nda hasar görmesinin ardından kasabayı terk eden yerel çiftçi ailelere ait olduğunu söyleyen Petrucci, diğer ailelerin 1970’lerde fabrikalarda çalışmak için ABD, Belçika, Venezuela ve yakınlardaki daha büyük kasaba ve şehirlere göç ettiğini kaydetti.

Kasabadaki ilk 3 evin 2022’de, diğer 3 evin geçen yılın sonunda satıldığını belirten Petrucci, satışa çıkarılan son evlerin de benzer özelliklere sahip olduğunu ifade etti. Söz konusu evlerin oldukça eski olduğunu kaydeden Petrucci, evlerin bir kısmının yapımının ortaçağa kadar uzandığını ve Rönesans döneminde restore edildiğini söyledi.



Tek şart restorasyon

Satış sürecine ilişkin bilgi veren Petrucci, "Tek şart, alıcıların bu evleri üç yıl içinde restore etmeyi taahhüt etmeleri. Ancak çalışmalara başlamak için peşinat garantisi istemiyoruz. Antik mahalleyi canlandırmak için gelenleri gerçekten teşvik etmek ve desteklemek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Belediye başkanının açıklamasına göre küçük-orta büyüklükteki bir evin yenilenmesinin başlangıç maliyeti 20 bin euro civarında olacak. Kasaba ve çevresinde yaşanabilir durumda olan ve restorasyona ihtiyaç olmayan evlerin fiyatının ise 40 bin eurodan başladığı belirtildi.

İtalya’da Napoli yakınlarındaki Zungoli ve Sicilya adasındaki Mussomeli ile Sambuca kasabalarında da evler 1 euroya satışa çıkarılmıştı. Projenin başlatılmasından bu yana kasabalarda yabancı nüfusun arttığı belirtiliyor.