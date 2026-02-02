İtalyan Lisesi dönemi grevle karşılayacak

Haber Merkezi

İstanbul’un köklü eğitim kurumlarından Özel İtalyan Lisesi’nde, Tez-Koop-İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, işverenin uzlaşmaz tavrı nedeniyle grev aşamasına geldi. Dönemin ilk zilinin ardından bugün 12.30’da okulda grev başlayacak.

Üyelerin hakları teslim edilene kadar okul önündeki direnişin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 Nolu Şube tarafından yapılan duyuruda, “Bu grev; aynı okulda ücret adaletsizliğine, ayrımcılığa ve eşitsizliğe karşıdır. Bu grev; okul yönetiminin uzlaşmaz tutumuna karşıdır. Mücadelemiz kazanımla sonuçlanana ve Türk öğretmenler için adalet yerini bulana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” denildi.