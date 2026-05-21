İtalyan Lisesi'nde grev ya bitecek ya bitecek

Metin YETİM

Beyoğlu Özel İtalyan Lisesi'nde çalışan Tez-Koop-İş'te örgütlü özel okul öğretmenlerinin grevi 110'uncu gününü geride bıraktı. Öğretmenler, bir an önce toplu iş sözleşmesi masasına dönmeyi ve ücretlerin toplu iş sözleşmesi ile insan onuruna yaraşır seviyelere yükseltilmesini talep ediyor.

Özel öğretmenlerin okuldaki durumu, süreli iş sözleşmesi dayatması nedeniyle de belirsizlik taşıyor. Lise, MEB eliyle grev kırıcılığı mahkeme kararı ile sonlandırmak zorunda kalsa da öğretmenlerin okuldaki çalışma süreleri güvence altında değil.

Özel İtalyan Lisesi'nden öğretmen Armando Cosentino, süreli sözleşmelere dikkati çekerek ‘‘Ağustos sonunda sözleşmelerimiz bitiyor. 30 gün öncesinde 'Sözleşmeniz yenilenmeyecektir' yazısını gönderdiklerinde, 1 Eylül'de grev yapmamıza imkân yok. Çünkü okul çalışanı olma vasfımızı kaybediyoruz" dedi. Yönetimin zaman kazanmak için TİS imzalamadığını söyleten Cosentino, ‘‘ İtalyan öğretmenin sahip olduğu hakları Türk öğretmene vermek istemiyorlar. Bu ayrımcılık. Diğer hocalar 18 saat kontratla çalışıyor, bizim kontrat 40 saat. Sömürge ülkesinde miyiz?’’ diye sordu.

Eğitimcilerin grevi sürerken Çalışma Bakanlığı'nın devreye girmesi ile düzenlenen toplantıda, okul yönetiminin öğretmenlere İtalya Konsolosluğu’ndan aldığı hukuki geçerliliği olmayan belgeyi dayatması süreci bir kez daha tıkadı. 15 Mayıs’ta yapılan toplantıda MEB, Özel İtalyan Lisesi ve Tez-Koop-İş Sendikası temsilcileri Çalışma Bakanlığı'nın arabuluculuğunda bir araya geldi. Toplantıya katılan Özel İtalyan Lisesi yöneticileri, TİS imzalamayı reddederek ‘‘İmza yetkisi İtalyan devletinde’’ derken MEB temsilcileri imza yetkisinin okul yönetiminde olduğunu söyledi. Çalışma Bakanlığı, imzalar için 22 Mayıs'a kadar süre verdi. Toplantıya katılan Tez-Koop-İş Genel Sekreteri Hakan Bozkurt ‘‘Toplantı sonucunda bakanlıklar sorunun sendikadan kaynaklanmadığını, öğretmenlerin gelecekle ilgili kaygılarının doğru olduğunu ifade ettiler’’ dedi. Tez-Koop-İş İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt da TİS imzalanana kadar greve devam edileceğini aktardı.