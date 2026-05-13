İtalyan Lisesi’nde pes etmek yok

Meral DANYILDIZ

Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan öğretmenler, grevlerinin 100’üncü gününde buluştu. Grev alanına gelen öğretmenler halaylar ve türkülerle protestoya başladı. Direniş çadırından İtalya Konsolosluğu’na yürüyen öğretmenler basın açıklamasını burada gerçekleştirdi.

Grevdeki öğretmenlerin en büyük destekçileri ise öğrencileri oldu. Öğrenciler; açıklamaya okul binasından dışarıya el sallayarak katıldı.

Yapılan basın açıklamasında şunlara dikkat çekildi: “Bugün grevimizin 100’üncü gününde, biz öğrencilerimizi çok özledik. Paylaştığımız eşsiz saatleri özledik. Onlara hayatta dik durmayı, emeğin kutsallığını öğretmekle mükellefiz. Buna boyun eğseydik yarın öğrencilerimizin yüzüne nasıl bakabilirdik? Geçtiğimiz aylarda yerimize başka öğretmenler getirerek sesimizi kısmaya çalıştılar. Ama bugün Türk yargısı öğretmenin emeği kutsaldır diyerek yanımızda durdu. Bu her insanın zaferidir. Biz öğrencilere kavuşmak için toplu iş sözleşmesini bekliyoruz. Bu çadır 100 gündür dersliğimiz oldu. İtalyan yetkililere bir emekçinin kararlılığıyla sesleniyoruz: Kurduğunuz köprüyü hukuki zeminde sağlamlaştırın. Biz de ait olduğumuz yere dönelim.”

Dem Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, “Bu grev karda başladı, bu sıcakta devam ediyor. Bu kadar inat edilmesinin bir sebebi olmalı. Bu ülkede emekçinin hakkını savunduğu için tutuklanan sendikacılar var, Mehmet Türkmen gibi. O koltuklarda oturuyorsanız işinizi yapın, emekçinin hakkını korumak göreviniz” diyerek seslendi.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

Tez-Koop-İş çatısı altında greve çıkan Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin öne çıkan talepleri şunlar:

• İnsan onuruna yaraşır maaş ve zam

• Eşit iş yükü

• Eşit işe eşit ücret

• İnsanca çalışma koşulları

• MEB kurallarına uygun ders düzeni

• Muadil yabancı özel okullarla eşdeğer haklar

• Grev hakkına müdahale edilmemesi.