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İtalyan piyanist Ludovico Einaudi, İstanbul'da konser verecek

Çağdaş klasik müziğin önemli isimlerinden Ludovico Einaudi, 11 ve 12 Eylül'de İstanbul'da konser verecek.

Kültür Sanat
  • 27.08.2024 13:35
  • Giriş: 27.08.2024 13:35
  • Güncelleme: 27.08.2024 13:37
Kaynak: AA
İtalyan piyanist Ludovico Einaudi, İstanbul'da konser verecek

İtalyan piyanist ve besteci Einaudi, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak.

Müzikal yolculuğu, amatör bir piyanist olan annesinin rehberliğinde başlayan sanatçı, Azio Corghi, Luciano Berio ve Karlheinz Stockhausen ile birçok usta isimden ders aldı.

Kariyerine klasik müzik bestecisi olarak başlayan sanatçı, daha sonra pop, rock, folk ve dünya müziği gibi farklı tarzlarda eserler üretti.

Sanatçı, bale, sinema ve tiyatro için çeşitli bestelere de imza atarak, çok yönlülüğünü ve yaratıcı derinliğini geliştirdi.

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