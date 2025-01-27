İtalyan şef Andrea Minguzzi kimdir?

İstanbul'da tanınmış İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramasının ardından İtalyan şef Andrea Minguzzi kimdir araştırması hız kazandı.

ANDREA MİNGUZZİ KİMDİR

İtalya doğumlu Andrea Minguzzi İstanbul'da ünlü bir restoranın şefidir. Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak Cuma günü arkadaşlarıyla gittiği Kadıköy bit pazarında, bıçaklı saldırıya uğradı.

Andrea Minguzzi yaşanan acı olaya dair yaptığı açıklamada "Annesinden para alıp, izin istemiş. Kaykayla ilgili parça ve kıyafet alacaklarmış. Bit pazarında sanırım ithal ürünler erken saatlerde tükeniyormuş. Onlar da sabah erkenden gitmek istemişler. Çok korkunç bir olay bu. İç organları iyi değil. Ama ümitliyiz. Maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Doktorlarımız iyi ilgileniyorlar" diye konuştu. Oğlunun bilgisayar mühendisi olmayı hedeflediğini anlatan ünlü şef, "Doktorlara ve dualara emanetiz" dedi.

İstanbul'da İtalyan mutfağının tanıtımına katkı sağlayan Andrea Minguzzi İstanbul'da düzenlenen çeşitli gastronomi etkinliklerine katılmaktadır. Son olarak Andrea Minguzz Shangri-La Bosphorus İstanbul'da düzenlenen Shang Brunch Vol.3 etkinliğinde Eataly Executive Şefi olarak katılım sağlamıştı.