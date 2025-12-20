İtalyan sendikacılardan SAG Hidrolik direnişine uluslararası destek

Sakarya Hendek’te kurulu İtalyan sermayeli SAG Hidrolik işyerinde sendikalı oldukları için işten çıkarılan Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin direnişi 132’nci gününe girerken İtalyan sendikacılardan direnişteki işçilere destek geldi.

İtalya’da SAG Grubu fabrikalarında örgütlü FIOM-CGİL Sendikası Genel Merkezi Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Valentina Orazzini ve aynı sendikanın Reggio Emilio Bölge Başkanı Simone Vecchi, SAG işçileriyle dayanışmalarını göstermek ve yaşananları yerinde görmek için dün SAG Hidrolik işçilerini ziyaret etmişti.

Bu ziyaretin ardından İtalyan sendikacılar bugün sendikanın genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyerek hem izlenimlerini paylaştı hem de dayanışma duygularını ifade etti. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreteri Ali Çeltek’in de katıldığı basın toplantısı, İtalyan medyasında canlı yayımlandı.

FIOM Reggio Emilio Bölge Başkanı Vecchi, “Bize anlatılanlara göre, sendikalaşma süreci başlar başlamaz üyelerin işten çıkarılması maalesef çok yaygın bir uygulama. Üstelik Türkiye’de yasalar yasakladığı için mesai arkadaşları dayanışma grevi yapamıyor. İtalya’da anayasal hak olan bu durum Türkiye’de yasak” dedi.

Orazzini ise izlenimlerini şöyle aktardı: “İşçiler bize İtalyan yönetimin Türkiye’deki fabrikada olup bitenlerden genellikle haberdar olmadığını ilettiler. Ayrıca işten atılmaktan korktuklarını anlattılar.”

Vecchi ve Orazzini ayrıca şunları söyledi:

“Anadolu’nun dondurucu kışında, 132 gündür bir soba üzerinde ısıtılan çayı içme şansını eriştik. O sobanın dumanı, fabrika kapısından giren çıkanlara ve yoldan geçenlere bir direnişin işareti oluyor. Yoldan geçen araçların sürekli çaldığı kornalar ise şu dayanışma mesajını veriyor: ‘Sizi görüyoruz, yanınızdayız’. Biz de sendikal hakları için mücadele eden SAG Hidrolik işçilerinin haklı mücadelesinin yanındayız.”

Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Ali Çeltek ise bu işyerinde sendikal örgütlenmenin tamamlanmasının ardından sendika üyesi işçilerin tazminatsız şekilde işten çıkarılmaya başlandığına dikkat çekti. Sendikalı bir işçinin, evlenmesine saatler kala işten atıldığını hatırlatan Çeltek, “Biz böyle durumlarda uluslararası alanda gerekli girişimlerde bulunuyor, dostlarımızı bilgilendiriyoruz. İtalyan dostlarımıza da durumu aktardık. İlk günden itibaren yanımızda oldular. İtalyan sendikacı dostlarımızın SAG Hidrolik’teki süreci yakından takip etmesi, buraya gelmesi, yaşananları yerinde incelemesi bizim için çok değerli, önemli. Yaşasın işçilerin uluslararası dayanışması” diye konuştu.