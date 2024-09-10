İtalyan taraftarlar İsrail'i protesto etti

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta dün akşam oynanan İsrail-İtalya maçının başında, İtalyan taraftarlar İsrail ulusal marşını sırtlarını dönerek protesto etti.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, İsrail'deki güvenlik riski sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Bozsik Stadı'nda oynanan ve İsrail'in ev sahibi olarak çıktığı mücadelenin başında misafir takım seyircisinin alındığı tribünde 50 kişilik bir grup İtalyan taraftar İsrail'i protesto etti.

Taraftarlar, müsabaka başlamadan önce gerçekleştirilen seremonide İsrail ulusal marşının çalındığı sırada sahaya arkalarını dönerek İsrail'i protesto etti.

İtalyan taraftarların protestosu sosyal medyada da gündem oldu. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren bazı kullanıcılar, İtalyan taraftarların bu tutumunu 'saygı değer ve tarihi' olarak niteledi.Bazı kullanıcılar ise sırtını dönenlerin fanatik taraftarlar arasındaki 'faşist gruplar' olduğunu ileri sürdü.

Başlangıcı protestoya sahne olan maçta İtalya, İsrail'i 2-1 mağlup etti.

İtalya ile İsrail arasındaki bir sonraki maçın ise 14 Ekim'de İtalya'nın Udine kentinde oynanması planlanıyor. Udine Belediyesi'nin daha önce bu maça ev sahipliği yapmak istemediği basına yansımıştı.