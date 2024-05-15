İtalyan traktör markası Bandırma'da fabrika açtı

SDF Group Bandırma’da FARMotion Motor fabrikası açılışıyla üretime başladı. Euro 5 emisyon değerine sahip 3,4 ve 6 silindirli motorların üretiminin yapılacağı fabrikanın açılışında konuşan SDF Grup CEO'su Lodovico Bussolati, "Grubumuz Bandırma serüveninin başladığı 2013 yılından bu yana SDF Türkiye'nin sermayesini yaklaşık 3,5 milyar TL, üretim alt yapıları tesislerine ve makinelerine ise 1,5 milyar TL yatırım yaptı. 2019 yılında traktör fabrikasını 10 bin metrekareden 20 bin metrekareye genişletilmesi ve yeni boya fabrikasının inşaatı, akabinde 2021 yılında traktör fabrikasını 4 bin metrekare daha genişleterek 24 bin metrekareye yükseltildi. En son olarak da FARMotion motorlarının montajı ve mekanik işletme hattını ekledik" dedi.

2013 yılından beri Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçe sınırlarında Bulunan Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren SDF Group, motor fabrikasının açılışıyla üretime başladı. Toplamda 24 bin metrekare alanda üretim yapan fabrikada FARMotion Motor fabrikasının açılışı yapıldı. Açılışa SDF Onursal Yönetim Kurulu Üyesi Vittorio Carozza, SDF Grup CEO'su Lodovico Bussolati, SDF Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Carozza, SDF Türkiye Fabrika Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Deniz, SDF Türkiye CEO'su Giampaolo Cameli, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, ve bayi temsilcileri katıldı.

'TÜRKİYE BÜYÜK BİR ESKİ TRAKTÖR PARKINA SAHİP'

Açılış konuşmasında tarım sektörünün Türkiye için önem taşıdığını belirten SDF Türkiye CEO'su Giampaolo Cameli, "Türkiye dünyanın 10 büyük tarım ülkelerinden biridir. Avrupa'da 1'inci sırada yer alıyor. Tarım sektörünün payı ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının sadece yüzde 5,3'üdür. Toplam istihdamdaki payı yüzde 14 dür. Çiftçiler daha profesyonel olmaya istekliler. Arazilerin birleştirilmesi çok önem arz etmektedir. Traktörlerin beygir güçleri daha gelişmiş traktöre, düşük emisyona ve daha düşük yakıt tüketimine olan taleple her geçen gün artmaktadır. Bugün FARMotion Motor Fabrikası'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Tasarımı ve üretimi SDF mühendisleri tarafından gerçekleştirilen, Sektördeki en gelişmiş emisyon seviyesi ve hali hazırda Avrupa'da kullanılanlar ile birebir aynı üretimi türkiyede üretiyoruz. Bu dönüşümün Türkiye ekonomisine katkısı inanılmaz büyüktür. SDF, son 10 yılda sektörün en fazla büyüyen şirketidir. Türkiye'deki köklerimiz çok derindir" ifadelerini kullandı.