İtalya’yı sarsan savaş suçlusu Türkiye vatandaşı çıktı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Birinci Ön Yargılama Dairesi’nin, 18 Ocak 2025’te tutuklama emri yayınladığı ve 19 Ocak’ta İtalya’da yakalanan insanlığa karşı suçlar ve göçmen kaçakçılığıyla suçlanan Libyalı Osama Almasri Najeem Habish’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının bulunduğu ortaya çıktı.

Evrensel gazetesinden Özlem Temena’nın haberine göre, Habish’in Türkiye merkezli şirketi ve banka kartları bulundu.

ŞİRKET ADRESİ BAŞAKŞEHİR’DE

Libyalı General Osama Almasri Najeem Habish, 19 Ocak 2025’te İtalya’nın Torino kentinde yakalandı.

İtalya’daki tutuklama belgelerine göre Habish yakalandığında üzerinde Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti vatandaşlıklarını gösteren kimlikler, Türkiye merkezli Al-Asale Al-Dahabiye 1 ve Al-Asale Al-Dahabiye 2 şirketlerinin kartvizitleri, banka kartları ve sürücü belgeleri bulundu.

Al-Asale Al-Dahabiye şirketinin Ticaret Sicil gazetesinde kaydı bulunuyor. İki ortaktan oluşan şirketin adresi Başakşehir olarak görülüyor. Şirketin diğer ortağı ise Abdülkerim Mektebi olarak kayıtlı. Şirketin faaliyetleri ithalat, ihracat, demir kaplama ve PVC ticareti olarak gösteriliyor.

Habish yakalandığında üzerinde sekiz farklı kredi kartı bulundu. Bu kartların ikisi İngiltere’deki bankalara ait Visa, altısı ise Türkiye merkezli Mastercard sistemine kayıtlıydı. Ziraat Bankası ve Kuveyt Türk bu bankalar arasında bulunuyor.

İtalyan gazetesi Avvenire, Habish’in Türk kimliğine sahip olmasını şu şekilde yorumladı:

“Habish’in üzerinde sahte olmadığı belirlenen bir Türk kimlik kartı bulunuyordu. Bu kimlik kartı, onun Türkiye’de yasal olarak vatandaşlık kazandığını gösteriyor. Türkiye’nin Libya’daki çıkarları, İtalya’nın çıkarlarıyla çatıştığı için bu durum diplomatik açıdan dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.”

LİBYA’YA GÖNDERİLMESİ TEPKİYE YOL AÇTI

Habish, İtalya’da yakalanmasından kısa süre sonra Libya’ya sınır dışı edildi ve bu karar İtalya’da hükümet krizine yol açtı. Habish’in üzerine atılı ağır suç ithamlarına rağmen Libya’ya gönderilmesi ülkede büyük tepki topladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, UCM tarafından aranan Libyalı üst düzey bir polis memurunun serbest bırakılması nedeniyle savcılığın kendisi hakkında adli soruşturma başlattığını belirtti.

MAĞDURLARDAN İTALYA HÜKÜMETİNE MEKTUP

Habish’in mağdurları olan mülteciler, İtalya hükümetine yönelik bir mektup yayımladı. Mülteciler, Başbakan Giorgia Meloni, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Adalet Bakanı Carlo Nordio ve Devlet Bakanı Alfredo Mantovano’ya hitaben yazdıkları mektupta, Almasri’nin serbest bırakılmasını “ihanet” olarak nitelendirdi.

Mektupta, mülteciler Habish’in suçlarının bedelini zihinlerinde ve bedenlerinde taşıdıklarını belirterek, İtalya’nın bu suçlara ortak olduğunu dile getirdi. Mülteciler İtalya’dan, Libya’daki gözaltı merkezlerinde tutulan herkesin serbest bırakılması ve Habish’in Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edilmesi konusunda resmi bir açıklama yapmasını talep etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Birinci Ön Yargılama Dairesi’nin, 18 Ocak 2025’te tutuklama emri yayınladığı Almasri’nin suç dosyası oldukça kabarık.