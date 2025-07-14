İtfaiye aracının altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Emek Servisi

Önceki gün Düzce Akçokca’da itfaiye aracının altında kalan inşaat işçisi İbrahim Zengin, dün sabah saatlerinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akçakoca Belediyesi’ne ait bir itfaiye aracına su taşıyacağı inşaat şantiyesinin yolunu göstermek için çıkan Zengin, dengesini kaybederek araçtan aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Zengin, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zengin’in cenazesi memleketi Ağrı’ya gönderildi.