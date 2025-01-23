İtfaiye ekibinin kedi kurtarma mesaisi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir apartmanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, Muradiye Mahallesi Kaymakam Erol Okyay Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Apartmanın çatısına çıkan ve mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye ekibi yetişti.

Günlerdir bir kedi sesi duyduklarını söyleyen apartman sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. Binanın olduğu yere giden ekip, kediyi çıktığı yerden indirmek için çalışma başlattı.

İtfaiye merdiveni çatıya uzatıldı. Ardından çatıya çıkan itfaiye ekibi, uzun uğraşlar sonucu kediyi çatıdan kurtarmayı başardı.