İtfaiye eri, yakaladığı yılana su içirdi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de bir evin bahçesine giren yılanı yakalayan itfaiye eri, bardakla su içirdikten sonra onu doğal yaşam alanına saldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Fakıuşağı ve Haraz mahallelerinde oturan iki aile farklı zaman dilimlerinde evlerinin bahçelerine yılan girdiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine adreslere itfaiye ekipleri sevk edildi. Yılanlar, özel aparatlarla zarar verilmeden itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Susuz kaldığı tespit edilen bir yılana itfaiye eri tarafından su içirildi. Yılanlar daha sonra doğal yaşam ortamlarına salındı.

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Hem vatandaşlarımızın güvenliği hem de doğadaki canlıların yaşam hakkı bizim için çok önemli. Ekiplerimiz her iki olayda da hızlı ve dikkatli bir şekilde müdahalede bulunarak süreci güvenli şekilde sonlandırmıştır” ifadelerine yer verildi. (DHA)

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