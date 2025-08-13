İtfaiye erinin denetimine ilişkin yeni rapor istendi
Haber Merkezi
Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin öldüğü katliama ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanıklardan itfaiye eri İrfan Acar’ın olay öncesi Grand Kartal Otel’e gitmeden kağıt üzerinde itfaiye raporu hazırladığı yönündeki şüphe üzerine mahkeme, bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.
Raporla, Acar’ın otele gidip gitmediği tespit edilecek. Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.
20’si tutuklu 32 sanıklı davanın ilk duruşması, 7 Temmuz’da Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. 1 hafta süren ilk duruşma, 22 Eylül’e ertelenmişti.