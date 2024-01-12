İtfaiye teşkilatına rüşvet operasyonu

İstanbul ve Kayseri'de itfaiye teşkilatına yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında itfaiye çalışanlarının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda bazı memurların rüşvete karıştıkları iddiasıyla İstanbul ve Kayseri’de operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, aralarında biri emekli toplam 4 itfaiye eri, bir İBB Sağlık Teknisyeni görevlisi ve 13 sivilin olduğu bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.

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