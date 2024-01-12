İtfaiye teşkilatına rüşvet operasyonu
İstanbul ve Kayseri'de itfaiye teşkilatına yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında itfaiye çalışanlarının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda bazı memurların rüşvete karıştıkları iddiasıyla İstanbul ve Kayseri’de operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, aralarında biri emekli toplam 4 itfaiye eri, bir İBB Sağlık Teknisyeni görevlisi ve 13 sivilin olduğu bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.
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