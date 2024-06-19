İtfaiyeden anız yangını uyarısı

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, tarım arazilerinde başlayan temizlik çalışmalarında anız yakılmaması uyarısında bulundu.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı, özellikle son yıllarda ülkemizde meydana gelen orman yangınları ve bu yangınlara sebep olan beşeri kaynaklı hataların başında gelen anız yakma alışkanlığına karşı uyarıda bulundu.

Bir anlık dikkatsizliğin büyük sonuçlar doğurabileceğinin altını çizen Balcı, anız yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Anız yakmak yerine alternatif yöntemleri kullanmanın, hem toprağın sağlığını korumak hem de çevreyi sürdürülebilir kılmak açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Balcı, “Anızların toprakla karıştırılması, organik gübre kullanımı ve tarımsal atıkların kompost haline getirilmesi gibi yöntemler, sürdürülebilir tarım uygulamaları için uygun ve etkili çözümler sunmaktadır. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve tarımsal verimliliği artırmak adına, anız yakmaktan kaçınmanızı ve bu konuda bulunduğunuz bölgede farkındalık oluşturmanızı önemle rica ediyoruz” dedi.