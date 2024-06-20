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İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Ajans Haberleri
  • 20.06.2024 21:26
  • Giriş: 20.06.2024 21:26
  • Güncelleme: 20.06.2024 21:26
Kaynak: İHA
İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu


Muratlı’nın tarihi İnanlı Çeşmesi mesire alanında bir ağaca çıkan kedinin inemediğini gören piknikçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları kediyi ağaçtan indirdi. Kurtarılan kedi yeniden doğal yaşam alanına bırakılırken, vatandaşlar itfaiye erlerine teşekkür etti.

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