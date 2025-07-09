İtfaiyeden leyleğe uzanan şefkat eli

Erzurum’da boynuna poşet dolanan leyleği, itfaiye personeli gerekli müdahaleyi yaparak kurtardı.

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine sepetli araçla leylek yuvasına ulaşan itfaiye personeli uzun bir uğraştan sonra boynuna poşet dolanan leyleği kurtardı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Yakutiye ilçesi Altıntepe Mahallesi’nde elektrik direğine yuva yapan leyleğin boynuna dolanan poşet, merkez itfaiye ekiplerimiz tarafından çıkarıldı" denildi.