İthal etin faturası kabardı

Dış ticaret rakamları, Türkiye’nin et ve canlı hayvan ithalatındaki sert artışı bir kez daha gözler önüne serdi. 2025 yılının Ocak ayında hem kırmızı et hem de canlı hayvan ithalatı katlanarak yükseldi. Yüksek fiyatlara karşı geçici pansuman olarak sunulan ithalat politikası, artık kronik bir bağımlılığa dönüştü.

Yerli besicilik, artan girdi maliyetleri ve plansız tarım politikaları nedeniyle can çekişirken, dışa bağımlı hale gelen hayvancılıkta ithalat faturası giderek kabarıyor. Üstelik sürekli ithalatla baskılanmaya çalışılan fiyatlar düşmek bir yana, yükselmeye devam ediyor. Sonuçta hem üretici hem de tüketici için tablo daha da ağırlaşıyor.

2024 yılının Ocak ayında 25 milyon 579 bin dolar olan ithal et faturası bu yılın ilk ayında yaklaşık yüzde 80 artarak 46 milyon 24 bin dolara çıktı. Ocak ayı itibarıyla Türkiye, 7 bin 13 tonluk kırmızı et ithal etti. Bir önceki yıl 4 bin 331 ton olan ithalat, bir yılda yaklaşık yüzde 62 oranında arttı. Et ithalatında en büyük payı ise Polonya'dan gelen etler aldı. Yerli üretimin daraldığı, fiyatların hızla yükseldiği bu dönemde, kırmızı et artık binlerce kilometre öteden sofralara ulaşıyor.

REKOR ARTIŞ

Aynı dönemde büyükbaş ithalatı da hem adet hem de maliyet olarak ciddi şekilde yükseldi. 2025 Ocak ayında canlı büyükbaş hayvan ithalatı için 214 milyon 150 bin dolar ödendi. Ocak ayında toplamda 136 bin 50 baş canlı büyükbaş havyan ithal edildi. 2024 yılının Ocak ayında 87 milyon 74 bin dolar tutarında 64 bin 217 baş büyükbaş hayvan ithal edilmişti.

Geçen yılın aynı dönemine göre ithal edilen büyükbaş hayvan sayısı yüzde 112 artarken canlı büyükbaş ithalatına ödenen tutar yüzde 146 arttı. Bir yılda ithal edilen hayvan sayısı iki katına çıkarken, ödenen para 2,5 katına çıktı.

Sadece ocak ayında kırmızı et ve büyükbaş hayvan ithalatına toplamda 239 milyon 729 bin dolar harcandı. Yerli üreticinin artan maliyetler altında ezildiği, tüketicinin ise et fiyatlarına erişiminin zorlaştığı bu tablo, Türkiye’nin hayvancılık politikasındaki çıkmazı derinleştiriyor.