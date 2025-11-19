İthal iplikte yeni dönem: 3 yıl sürecek ek vergi kararı

Bazı naylon ve poliamid iplik türlerinin ithalatına üç yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, daha önce açılan ithalat soruşturması kapsamında alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, söz konusu ürünlerin ithalatında, üç yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanacak.

Ek mali yükümlülük, bazı naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında kilogram başına birinci yıl 0,24 dolar, ikinci yıl 0,23 dolar, üçüncü yıl 0,22 dolar ve "diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden" eşya ithalatında ilk yıl kilogram başına 0,0475 dolar, ikinci yıl 0,045 dolar, üçüncü yıl 0,0425 dolar olacak.

Söz konusu eşyaların bazı ülkeler ve gümrük bölgelerinden ithalatının korunma önleminden muaf tutulması için tarife kontenjanı da açıldı.

Tarife kontenjanı miktarı, yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde anılan ülkeler ve gümrük bölgeleri için 2 bin 986 ton olarak belirlenirken, bu miktar her bir ülke veya gümrük bölgesi için 995 tonu geçemeyecek.

Karar, 21 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Karara ilişkin Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.