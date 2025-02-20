İthal marul üreticiyi zarara sürüklüyor

Ekonomi Servisi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi'nde bir üretici, ithal marul nedeniyle zarar ettiklerini bildirdi. Marul üretiminde yaşadığı zorlukları anlatan Metin Kızıltepe, mazot, gübre, işçilik maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, sulamanın bile saatine 250 lira para ödediğini ve diğer girdi maliyetleri ile birlikte yükselen fiyatlar karşısında zorluklar içerisinde kaldığını söyledi.

Kızıltepe, şöyle konuştu: “Marulumuz tarlada duruyor. Marulu almaya gelenler 3 lira, 5 lira fiyat veriyorlar. Ben buraya 6 bin 500 tane marul diktim. Fidanın tanesi 2 liradan sadece 13 bin lira marul fidanına para verdim. Görüldüğü gibi, serası, demiri, işçiliği, örtünün altındaki damlaması dahi çok pahalı; bunun bir topu 4 bin lira. Gübrenin, şeker gübresinin bir çuvalı 500 ile 600 lira arasında. Üre gübresinin bir torbası bin lira. Bu marulun dikilişi, damlaması var. Traktörle aralarını açmak bile maliyetli. Artık bu marulun otunu bile aldıramıyoruz. Marulu satamıyoruz, ne yapsak olmuyor."

“Dışarıdan ithal marul getirilmesi bizi bitirdi” diyerek tepki gösteren Kızıltepe, “Bizler nereye kadar dayanacağız? Bunun bir maliyeti var; ithal marul nasıl bu kadar ucuz olabiliyor? Bizim bu bölgede marulun fidanının alış maliyeti 2 lira. Ben bu marulu 4 liraya, 5 liraya nasıl satayım? ” dedi.