İthalat da sorunlar da sürüyor

Ekonomi Servisi

Kırıkkale’de besicileri ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Yetkililer ‘sorun yok’ diyorlar, ama son 2 yılda Türkiye 1 milyon 200 bin hayvan ithal etti. Çare yok değil. Etin fiyatının düşmesi yem ile doğru ilgili" dedi.

Hayvancılık yapan Fatih Keskin şöyle konuştu: “Bizim hayvanlarımız mezbahada 350 TL’ye kesiliyor ama kasapta et 650 TL. Adam ithal angus mal getiriyor. Niye Uruguay’dan mal getiriyorsun? Ben yapamıyor muyum, ben beceremiyor muyum?"