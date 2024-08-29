İthalat politikası çiftçiyi bitiriyor: AKP döneminde 160 milyar dolarlık kayıp

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ediz Ün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan dış ticaret istatistikleri üzerinden tarım ithalatını eleştirdi.

Ün, Türkiye'nin her yıl bitkisel ve hayvansal tarım ithalatına milyarlarca dolar harcadığını vurgulayarak, "Ülkemizde çiftçilerimizin para kazanamamasının ana nedeni, ithalata dayalı bir tarım politikasının izlenmesidir. AKP iktidarı döneminde Türkiye, tarımda hiçbir zaman ihracatçı bir ülke olamamıştır" dedi.

AKP İKTİDARI BOYUNCA TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINA 160 MİLYAR DOLAR ÖDENDİ

Ülkenin döviz kaynaklarının AKP tarafından yabancı şirketlere ve çiftçilere adeta peşkeş çekildiğini kaydeden Ün, "Çiftçilerin bugün eylem yapmasının temel nedeni, her yıl ortalama 13 milyar doların ithalata harcanmasıdır. Sadece bu yılın ilk yedi ayında, tarım ürünleri ithalatına 6,7 milyar dolar, yani 214 milyar lira ödenmiştir. Bu rakam, çiftçiye verilen desteğin tam 2,3 katıdır ve yıl sonuna kadar bu farkın üç katına çıkması muhtemeldir" ifadelerini kullandı.

Ün, AKP iktidarı boyunca tarım ürünleri ithalatına 160 milyar dolar ödendiğini belirterek, "Türkiye gibi tarımsal üretim potansiyeli yüksek bir ülkede, 160 milyar dolar dövizin yurt dışına gitmesi kabul edilemez. Eğer bu para zamanında tarımsal altyapı yatırımlarına harcansaydı, bugün döviz ödeyen bir ülke yerine döviz kazanan bir ülke olurduk. Buğdaydan arpaya, mısırdan çeltiğe, ayçiçeğinden pamuğa kadar birçok tarımsal ürünü ithal etmek zorunda kalmazdık. 160 milyar doların bugünkü karşılığı 5,5 trilyon liradır. Bu kadar büyük bir meblağ, bugün çiftçilerimizin tüm giderlerini karşılayacak düzeydedir. Ancak bu ithalata dayalı politika, Türkiye'yi gıda enflasyonunda dünya sıralamasında dördüncü, Avrupa ve OECD ülkeleri arasında ise birinci sıraya taşıdı" ifadelerini kullandı.

"İTHALAT POLİTİKALARINDAN VAZGEÇİLMELİ"

Tarımda ithalata dayalı politikalardan derhal vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Ün, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği, günümüzün en büyük problemlerinden biridir. Bu sorunlarla başa çıkabilmek için su kaynaklarımızı koruyacak ve afetlere karşı önleyici tedbirleri hayata geçirecek altyapı yatırımlarını acilen yapmalıyız" diye konuştu.

AKP'nin ithalat politikasını sürdürmesi durumunda, ülkenin gıda güvenliği ve bağımsızlığının ciddi bir tehlike altına gireceğine dikkat çeken Ün, şöyle devam etti: "İthalatı azaltmanın tek yolu, çiftçinin üretmesini sağlamak ve ürettiği ürünlerin değer kaybetmesini önlemektir. Bu konuda çözüm sunabilecek tek parti şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İktidarımızda, üretenin kazandığı, vatandaşlarımızın sofrasında etinden sütüne kadar temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabileceği üretime dayalı bir model oluşturacağız."