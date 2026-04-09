İthalatta yeni dönem: Çok sayıda ürüne gözetim şartı

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2026/37)” Resmi Gazete’de yayımlandı; çok sayıda sanayi ürününün ithalatı için belirli birim kıymetlerin altında kalan işlemlerde gözetim uygulaması getirildi.

Düzenleme kapsamında özellikle yangın söndürme tüpü tetikleri, hidrolik ve pnömatik güç transmisyon kontrol valfleri, gaz emniyet valfleri, termostatik kontrollü valfler, küresel ve konik valfler, yangın hidrantları ile çeşitli sanayi tipi vana ve valf grupları gözetim listesine alındı.

Yeni uygulamaya göre söz konusu ürünlerin ithalatı, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek gözetim belgesi ile yapılacak. Bu belge, gümrük beyannamesinin tescilinde zorunlu olarak aranacak.

Başvurular e-Devlet ve Bakanlığın elektronik sistemleri üzerinden e-imza ile yapılabilecek, teknik aksaklık yaşanması halinde fiziki başvuru imkanı da bulunacak. Tebliğ kapsamında düzenlenen gözetim belgeleri 6 ay süreyle geçerli olacak.

Düzenleme kapsamına alınan ürünler şöyle sıralandı:

• Yangın söndürme tüpü tetikleri

• Filtre veya yağlayıcılarla kombine valfler

• Demir dökümden veya çelik dökümden valfler

• Diğer valfler

• Yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfleri

• Pnömatik güç transmisyon kontrol valfleri

• Demir dökümden veya çelik dökümden olan valfler

• Diğer valfler (çakmak imalatında kullanılanlar hariç)

• Gaz emniyet valfleri

• Karıştırıcı valfler

• Sensörlü valfler

• Termostatik kontrollü valfler

• Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler (sübaplar)

• Isı ayarlayıcı valfler

• Damla ayar setleri

• Küresel ve konik valfler

• Yangın damperleri

• Diyafram valfler

• Yangın hidrantları

• Sulama hidrantları

• Buhar kapanları

• Metal dökümden valfler

• Çelikten valfler

• Valf parçaları