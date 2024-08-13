İtibardan değil, stajyerden tasarruf

Onur DURMUŞ

17 Mayıs’ta yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi üniversite öğrencilerinin kamuda staj yapma hakkını elinden aldı.

Ordu Valiliği, Haziran 2024’te kurumlarına başvuru yapan 40 üniversite öğrencinin staj başvurularını onayladı.

Staj dosyalarını teslim eden öğrencilerden valilik yetkilileri ’01.07.2024-29.07.2024 tarihleri arasında Müdürlüğünüzde zorunlu stajımı yapmak istiyorum. Bu süre zarfında herhangi bir ücret talep etmiyorum” yönünde bir yazıya imza atmalarını istedi.

Öğrencilerin tamamı staj yapmak için bu yazıya imza atmak zorunda kaldı. Öğrencilerden bazılarının "Asgari ücretin 3’te 1’ini almamız gerekiyor, itiraz edeceğiz" demesi üzerine Valilik yetkilileri tüm öğrencileri arayarak "Bu dönem stajyer almaktan vazgeçtik" dedi.

Zorunlu stajı olan öğrencilerin, ‘Bizi bu kuruma okul gönderdi. Eğer stajımızı yapmazsak okulumuz uzar’ demesi üzerine Valilik, öğrencileri tek tek arayarak stajlarının zorunlu olup olmadığını sordu. Görüşmelerin ardından zorunlu stajı olmayan yaklaşık 25 öğrencinin stajları Ordu Valiliği tarafından ‘tasarruf tedbirleri’ öne sürülerek iptal edildi.

Zorunlu stajı olan 15 öğrenci ise Ordu Valiliği’nde ‘ücret talep etmiyorum’ yazısına imza atarak staja başladı.

ÖĞRENCİLER İDDİALARI DOĞRULADI

BirGün’ün ulaştığı zorunlu staj yapan 4 öğrenci kendilerine ‘ücret talep etmiyorum’ yazısı imzalattırdıklarını doğruladı.

Öğrencilerden bir tanesi, “İmzaları attıktan sonra Ordu Valiliği’nden bizi aradılar ve stajyer almaktan vazgeçtiklerini söylediler. Ben de ‘zorunlu stajımı yapamazsam okulumun uzayacağını kendilerine söyledim. Daha sonra Ordu Valiliği’ndeki amirimi arayarak durumu anlattım. Kendisi bizim zor durumda kalmamız için yetkililerle görüştü ve bu sayede stajımızı devam ettirme şansımız oldu. Eğer devreye girmeseydi okulumuz uzayacaktı” dedi.

Bir diğer öğrenci ise, “Bize tasarruf tedbirleri kapsamında stajyer almaktan vazgeçtiklerini söylediler. Benim staj yapmamı onaylamalarına rağmen daha sonra iptal ettiler. ‘Ücret talep etmiyorum’ yazısını ben de imzaladım" dedi.

ORDU VALİSİ EROL: “BÜTÇEMİZ KISITLIYDI”

Ordu Valiliği’nin yaklaşık 25 öğrencinin stajlarını iptal etmesi ve öğrencilere ‘ücret talep etmiyorum’ yazısı imzalatmasını Ordu Valisi Muhammer Erol’a sorduk.

Ordu Valiliği’nin yeterli ödeneği olmadığını söyleyen Erol, “Bizim ekstra paramız yok ki verelim. Biz belediye değiliz, bakanlığın verdiği bütçe dışında gelir kaynağımız yok. Ücret alacaksanız bizde para yok. O zaman belediyede staj yapacak. Ödeneğimiz yoksa bu ücretleri nasıl ödeyelim. Madem para talepleri var, başka yerde staj yapsınlar o zaman. İnsanlar cebinden mi para versin” ifadelerini kullandı.

VALİLİK YETKİLİSİ: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TALİMAT GELDİ, BİZ DE UYGULADIK

Ordu Valisi Muhammer Erol ile yapılan görüşmenin ardından Ordu Valiliği Basınla İlişkiler Müdürü, gazetemizi arayarak konuyla ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin Ordu Valiliği’ni arayarak tasarruf tedbirleri kapsamında tüm stajyer alımlarını durdurma talimatı verdiğini belirten müdür, “Yazılı bir talimat olmadan İçişleri Bakanlığı’ndan Ordu Valiliği’ne telefon açıldı. Verilen talimatta ‘tasarruf tedbirleri gerekçesiyle tüm stajyer alımlarını durdurun. Stajyerlere de “ücret talep etmiyorum’ yazısı imzalatın” dendiğini iddia etti.

Bunun üzerine kurumumuzca öğrenciler aranarak, ‘stajınızı iptal ediyoruz’ diye telefon edildi. Daha sonra zorunlu staj yapan öğrencilerin sıkıntı yaşaması üzerine İçişleri Bakanlığı ile iletişime geçerek zorunlu stajyerlere kolaylık sağlanmasını talep ettik. Bunun üzerine zorunlu stajları olan öğrencileri tespit ederek o öğrencileri staja başlattık” dedi.

‘Bahsedilen gelişmelerle ilgili resmi bir yazışma var mı?’ sorumuz üzerine Ordu Valiliği yetkilisi, “Bu kararlar şifahen yapılan telefon görüşmeleri sonrasında yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı ile yapılan son görüşmenin ardından öğrencilere ücret ödenmesi kararlaştırıldı ve öğrencilerin attıkları imzalar geçersiz sayılacak” ifadelerine yer verdi.

“KANUNA VE AHLAKA AYKIRI”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eğitim-İş Sendikası Genel Merkez Avukatı Dr. Burak Sabuncu bu uygulamanın ahlaka ve kanuna aykırı olduğunu söyledi.

Sabuncu, “3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre zorunlu staja tabi olan üniversite öğrencilerine en az asgari ücret net tutarının 1/30’unun ödenmesi zorunludur.

Staj kavramına ucuz işgücünün de ötesinde adeta “kölelik hukukunun” uygulanması Anayasa’da yer alan Ücret Güvencesi ve Angarya Yasağına açıkça aykırıdır. Öğrencilerden alınan ücret talep etmeyeceği yönündeki yazılar da kanuna ve ahlaka aykırı nitelikte değerlendirileceğinden geçersizdir" ifadelerine yer verdi.