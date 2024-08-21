‘İtibarı’ korunacak meclis mi kaldı?

Haber Merkezi

Hayvanları katletme yasasını kabul edip sırıtarak poz veren, Can Atalay oturumunda kürsü işgal edip milletvekili tartaklayan iktidar, Meclis’in ‘itibarı’nı hatırladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, adalet talebiyle Meclis’te eylem başlatan Şenyaşar ailesini telefonla arayarak, eylemin Meclis’in itibarını zedeleyeceğini ileri sürdü.

MA’nın haberine göre Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından gerçekleşen saldırıda eşi ve iki oğlunu yitiren, bir oğlu tutuklanan Emine Şenyaşar, Adalet Nöbeti eylemini yeniden başlattı. Anne Şenyaşar, sürdürdüğü Adalet Nöbeti eylemini Suruç’un Adalet Bakanlığı önüne, buradan da Meclis Başkanlığı’na taşıdı.

EYLEMİ SONA ERDİRİN ÇIKIŞI

Anne Şenyaşar, başlattığı eylemde, “Şenyaşar ailesi için adalet, herkes için adalet” pankartı açtı. Eylemden kısa bir süre sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar’ı telefonla aradı. Kurtulmuş, Şenyaşarlardan Meclis’te başlattıkları eylemi sonlandırmalarını istedi. Kurtulmuş, katliamın Meclis’in ilgi alanına girmediğini ve yargının işi olduğunu ileri sürerek, eylemin yapılması halinde Meclis’in itibarının zedeleneceğini savundu. Kurtulmuş telefon görüşmesinde, hayvan katliamının önünü açan yasa ve Meclis’te yaşanan saldırıları da hatırlatarak Meclis’in itibarının zaten zedelendiğini, bu eylemle birlikte daha da zedeleneceğini ileri sürdü. Bu nedenlerden kaynaklı eylemin sonlandırılmasını istedi.

DEM Partili Ferit Şenyaşar ise telefon görüşmesinde, katliamın herkesi ilgilendirdiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebini Kurtulmuş’a iletti. Kurtulmuş da bu görüşme için bizzat inisiyatif alacağının sözünü verdi. Aynı zamanda Kurtulmuş, özel kalemini de Şenyaşar’ın odasına göndererek, katliam ve süreç hakkında bilgi aldı. Anne Şenyaşar, eylemin ardından Ferit Şenyaşar’ın Meclis’te bulunan odasına geçti.