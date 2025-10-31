İtiraf Cumhurbaşkanlığı'nın raporunda: 1,5 milyon çocuk yardımsız eğitim ve sağlığa erişemiyor
Cumhurbaşkanlığı’nca hazırlanan yıllık rapor, Türkiye’deki derin yoksulluğun çocukların Anayasal haklarına dahi yardımsız ulaşamadığını gözler önüne serdi. Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye’de 552 bin 499 çocuğun sağlık hizmetlerine, 1 milyon 115 bin 907 çocuğun ise eğitme ancak sosyal yardım ile ulaşabildiği ortaya çıktı
Türkiye’deki derin yoksulluğun çocuklar üzerindeki çarpıcı etkisini ortaya koyan bir yeni veri daha açığa çıktı. AKP’nin Türkiye’yi uçuruma sürükleyen ekonomi politikası nedeniyle çocuklar, Anayasal haklara dahi yardımsız erişemez duruma geldi.
AKP’nin, “Şanslı azınlık” olarak nitelendirilen sınırlı bir kesimin servetine servet katmasına neden olan ekonomi politikası, Türkiye’de on milyonlarca yoksul yarattı. Çocuklar ise Türkiye’deki derin yoksulluktan en çok etkilenen kesimlerin başında yer aldı.
ŞARTLI YARDIM
Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocuk sayısının 195 bine dayandığı Türkiye'de, 1 milyondan fazla çocuğun da eğitime erişim için yardıma muhtaç olduğu öğrenildi. Anayasa’daki temel hak olan eğitim hakkının yanı sıra yüz binlerce çocuğun da sağlık hizmetlerine ancak sosyal yardım ile erişebildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı’nca 2026 yılına yönelik hazırlanan yıllık raporda yer alan verilere göre, sağlık hizmetlerine sosyal yardım ile erişebilen çocuk sayısı, Temmuz 2025 itibarıyla 552 bin 499 ile ifade edildi.
İhtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde dört günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan şartlı eğitim yardımı da çarpıcı tabloyu ortaya koydu. 2025 itibarıyla 1 milyon 115 bin 907 çocuğun eğitim hizmetlerine şartlı eğitim yardıma ile ulaşabildiği kaydedildi.
ŞARTLI YARDIMLAR NEDİR?
Şartlı Eğitim Yardımı, ekonomik güçlükler nedeniyle temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlığı onaylanmış hanelere yapılıyor. Şartlı eğitim yardımı, bu grup içerisinde yer alanlar arasında örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğrenimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere veriliyor.
Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli nakit para yardımı ve sağlanıyor.