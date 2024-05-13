İtiraf gibi tasarruf paketi: Savurganlık gözler önüne serildi!

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele programı kapsamında uygulamaya aldığı "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı. Kamudaki savurganlığı ve ihtiyaç dışı harcamaları gözler önüne seren pakette, devlet kasasından döviz olarak ödenen garanti ödemelerine ilişkin herhangi bir ibare yer almadı. Pakete göre, kamuya taşıt alımına sınırlama getirilecek, sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek ve bu ücretlere üst sınır konacak. Kamuya 3 yıl boyunca sadece emekli olanların yerine alım yapılacak. Şimşek, tedbirlere uymayan kamu görevlilerine "yaptırım uygulanacağını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla, 100 milyar liralık tasarruf hedeflenen "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni açıkladı.

Açıklanan tasarruf paketi, kamudaki savurganlığı ve ihtiyaç dışı harcamaların yoğunluğunu gözler önüne sererken, olması gerekenlerin “radikal tedbir” gibi sunulması dikkat çekti. Pakette, kamu-özel işbirliği projeleri kapsamında yapılan döviz cinsi garanti ödemelerine ilişkin herhangi bir madde yer almadı.

Sözü ilk alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, paketle birlikte kamu harcamalarında verimliliğin esas alındığını savundu. Yılmaz, tasarruf paketinin enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti.

Hazırlıkları son aşamaya gelen genelge taslağının bu hafta içinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını kaydeden Yılmaz, "Tüm kamu kurumlar bu paketin içerisindedir. Tek istisna TBMM'dir" dedi.

BAKAN ŞİMŞEK: ÖNCELİK HAYAT PAHALILIĞINI GÜNDEMDEN ÇIKARMAK

Cumhurbaşkanı Yılmaz'ın ardından söz alan Bakan Şimşek, program önceliklerinin "fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ve yapısal dönüşüm" olduğunu bildirdi.

Kamu tasarruflarında 8 öncelikli alana yoğunlaştıklarını kaydeden Şimşek, "Bu bizim ilk tasarruf paketimiz değil, son paket de olmayacak" dedi. Şimşek, ilerleyen dönemlerde birçok yeni adım atılacağını kaydetti.

Şimşek ayrıca, tasarruf tedbirlerine uymayanların tespit edilmesi durumunda, "hesap sorma ve yaptırım süreci" olacağını bildirdi.

Şimşek, şunları söyledi:

"En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak. Yani enflasyonu düşük tek haneli rakamlara indirmek. Enflasyonla mücadelede tabii ki çalışmalar uyum içerisinde yürütülüyor. Bugün açıklayacağımız paketle ve yakında açıklayacağımız ilave tedbirlerle dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız. Paketi bu perspektifle hazırladık. AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliklerinden biri mali disiplindir. 20 yıllık performansa baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Bu bizim ilk tasarruf paketimiz değil, son paket de olmayacak. Önümüzdeki dönemde birçok adım atacağız. 3 önemli husus var. OVP'ye uygun olarak verimi artırmayı amaçlayarak tasarruf yapmayı amaçlıyoruz. Güçlü bir izleme ve raporlama olacak. Sonuncu olarak tüm kurumları kapsayacak."

KAMUDA TASARRUF PAKETİ • Kamuda taşıt sayısı ve kullanımına sınır getirilecek. 3 yıl süreyle yeni araç alınmayacak ve kiralama yapılmayacak. • Kamuda yeni personel alımı istihdamı emekli olanlarla sınırlandırılacak. 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar kamuya yeni personel alınacak. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modeli geliştirilecek. • Kamu çalışanlarının yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek, ücretlere üst sınır getireceğiz. • İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşımı olan yerlerde kaldırılacak. • Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını da sıkı kurallara tabi tutulacak. Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanacak. • 3 yıl süreyle yeni hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak. Yeni bina kiralanmayacak. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı yasaklanacak. Mevcut tesisler ekonomiye kazandırılacak. • Bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilecek. Tüm taşra teşkilatı etkinlik esasıyla gözden geçirilecek. • Hizmet içi eğitim, toplantı vb faaliyetler kamu tesislerinde yapılacak. Yurt dışı geçiçi görevler sınırlandırılacak. Bu kaleme başka ödeneklerden aktarım yapılamayacak. • Sokak ve cadde ışıklandırılmasında LED dönüşümü hızlandırılacak. Kamu binalarında enerji verimliliği artırılacak. • E-yazışma sistemine geçiş tamamlanacak. Tebligatlarda elektronik sisteme geçilecek. Kurumsal arşivler elektronik ortama taşınacak. Yayın, rapor vb tanıtım amaçlı dökümanlar basılmayacak. • Temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 yapılacak. Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb faaliyet düzenlenmeyecek. Eşantiyon hediyeler yasaklanacak. Demirbaş alımları 3 yıl süreyle durdurulacak. • Mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10 kesinti, yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesinti uygulanacak. Tek seferlik gelire dayalı kalıcı harcama programları başlatılamayacak. Verimsiz harcamalara son verilecek. • Kamu yatırımlarında önceliklendirmeye gidilecek. Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan yatırım projeleri, deprem riski olan projeler, deprem bölgesinde planlanan projeler, gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demiryolu bağlantı projeleri önceliklendirilecek. Zorunlu haller dışında yeni proje olmayacak.

Tedbirlerin izlenmesi ve takibi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile idareler tarafından sağlanacak. İstisnasız tüm kamu personelleri açıklanan tedbirlere uymak zorunda olacak. İzleme, denetim, raporlama ve yaptırım adımlarının uygulanacağı takip sisteminde, gerekli plması duurmunda idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.