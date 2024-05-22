İtiraf gibi tehdit: UCM sadece düşmanlar için

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İsrail Gazze Şeridi’nde katliamlarını sürdürürken Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’a ilişkin “soykırım” suçlamasıyla “yakalama kararı” talebine yönelik tartışmalar sürüyor. CNN’e konuşan Han, bazı ülke liderlerinin kendisine UCM'nin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi haydutlar ve Afrika" için kurulduğunu söylediğini belirtti. Han, “Biz bunu böyle görmüyoruz. Bu mahkeme hukukun güce ve kaba kuvvete galip geldiği yer olmalıdır” yanıtını verdi.

UCM'nin değerlerinin "Amerikan inançlarıyla eşanlamlı" olduğunu ifade eden Han, bazı ABD'li senatörlerin imzaladığı mektubu bir tehdit olarak nitelendirdi. Kapalı ve açık şekilde tehditler aldığını belirten Han, bunlara kapılmayacağını kaydetti.

BATI'DA AYRIŞMA

Fransa, Belçika, Slovenya dahil Batı’dan birçok ülke, Netanyahu ve Gallant ile birlikte Hamas yöneticileri hakkındaki yakalama kararı başvurusunu desteklerken ABD Başkanı Joe Biden, başvuruyu utanç verici olarak niteledi ve İsrail’in saldırılarının “soykırım olmadığını” savundu. Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da “Hamas ile İsrailli yetkililerin bir tutulmaması gerektiği” eleştirisi geldi.

İsrail başbakanı Netanyahu ise, başvurunun “üniversite kampüslerinden UCM’ye taşınan yeni bir anistemitizm örneği” olduğunu söyledi. Savunma Bakanı Gallant da Han’ın “başarılı olamayacağını” öne sürerek “İsrail Devleti mahkemeye taraf değil ve mahkemenin otoritesini tanımıyor” diye konuştu.