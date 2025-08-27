İtirafçı Aktaş, Nuray Başaran'a konuştu: Devletime yardımcı olma yönünde ifade verdim, duruşmaları sabırsızlıkla bekliyorum

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada itirafçı olan ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, ev hapsi kaldırıldıktan sonra kamera karşısına geçerek röportaj verdi.

Süreç boyunca sessizliğini koruyan Aktaş, TYT Türk'ten Nuray Başaran'a konuk oldu. İtirafçı sıfatıyla verdiği ifadelerin ardından CHP'li birçok belediye başkanının tutuklanmasıyla ilgili açıklama yapan Aktaş, devlete yardımcı olmak amacıyla o ifadeleri verdiğini belirtti.

Kaçacak iddiaları hakkında konuşan Aktaş, "Bırakın kaçmayı, bırakın ülkemi terk etmeyi, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Başaran'a verdiği röportajın fragmanı yayımlanan Aktaş, şunları söyledi:

"Ben buradayım. İstanbul'dayım. Bugün de buradayım yarın da burada olacağım. Dava günü de burada olacağım. Davadan sonra da burada olacağım. Arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacağını çok merak ediyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediyelere yönelik başlatmış olduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandım. Devletime yardımcı olma yönünde ifadelerimi verdim. Tabii bu ifadelerimden rahatsız olan çevreler, birtakım kişiler olacaktır. Bırakın kaçmayı, bırakın ülkemi terk etmeyi, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Vekiller, genel başkan yardımcıları acaba Türkiye'de kalacaklar mı yoksa kaçacaklar mı?"

RÖPORTAJIN YAYIMLANMASI ERTELENDİ

Çarşamba günü saat 20.30'da yayına verileceği açıklanan röportajın gelecek günlere ertelenmesi ise dikkat çekti. Nuray Başaran, "Önümüzdeki günlerde bu cevap hakkını kullandığı röportajın tamamını ilerleyen günlerde yayınlayacağız" dedi.