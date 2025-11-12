İtirafçı Aziz İhsan Aktaş cinsel tacizden sabıkalı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı Ekrem İmamoğlu soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın cinsel taciz suçundan para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Alican Uludağ’ın haberine göre Aktaş, Ankara'da bir iş kadınına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 2 Şubat 2023'te 1500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kararda, Aktaş'ın otel önünde sigara içen Azeri kadına "Bugün stres atmak istiyoruz, rahatlamamız lazım, otelde yer var mı", "Odama gelir misin, kahve içeriz" dediği anlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu aleyhinde başlattığı soruşturmada itirafçı olan ve 6 CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına neden olan Aziz İhsan Aktaş'ın Ankara'da bir iş kadınına

Dava sürecinde de Aktaş'ın şikayetten vazgeçilmesi için uğraştığı, şirketinin genel müdürünü İstanbul'a mağdur kadının yanına göndererek, şikayetinden vazgeçmesi için çabaladığı kayıtlara girdi.

ADLİ SİCİL KAYDINA GİRDİ

Bu ana tanık olan kadının avukat arkadaşı, genel müdürün "Sanıkların devlet ihalelerinde iş aldıklarını, davaya konu olay nedeniyle maddi ve manevi zarar göreceklerini söylediğini" aktardı.

Mağdure G.N. ise "Bu olay benim için onur meselesi oldu, şikayetimden vazgeçmeyeceğim" dedi.

Aziz İhsan Aktaş mahkemedeki savunmasında, "Otel önünde sigara içiyorduk. Bize baktığını fark ettim. Ben de kendisinin otel görevlisi olduğunu sanarak, otelde görevli misiniz diye sordum. Kendisi hayır dedi. Bunun dışında bir konuşmamız olmadı" diyerek suçlamaları reddetti.

Kesinleşen ceza Aziz İhsan Aktaş'ın adli sicil kaydına da girdi.